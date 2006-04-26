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Один горе-<минер> арестован, другого - разыскивают

26 апреля 2006 13:02
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Сотрудники минской милиции разыскивают злоумышленника, сообщившего по телефону о ложном минировании здания Белтелерадиокомпании. По данному факту возбуждено уголовное дело.На этой неделе это уже не первое ложное сообщение о минировании крупных объектов в Минске. В минувший понедельник в столице арестован 55-летний мужчина, который сообщил о минировании главного корпуса Белгосуниверситета. Сотрудники милиции также выясняют причастность этого гражданина к фактам ложного минирования здания администрации Фрунзенского района Минска и Фрунзенского РУВД.
# происшествия

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