Один горе-<минер> арестован, другого - разыскивают

Сотрудники минской милиции разыскивают злоумышленника, сообщившего по телефону о ложном минировании здания Белтелерадиокомпании. По данному факту возбуждено уголовное дело.На этой неделе это уже не первое ложное сообщение о минировании крупных объектов в Минске. В минувший понедельник в столице арестован 55-летний мужчина, который сообщил о минировании главного корпуса Белгосуниверситета. Сотрудники милиции также выясняют причастность этого гражданина к фактам ложного минирования здания администрации Фрунзенского района Минска и Фрунзенского РУВД.