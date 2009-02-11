Очередные 13 коров пострадали от укуса бешеной лисы

В Гродненской области дикие звери терроризируют сельскохозяйственные предприятия. Ущерб в хозяйстве – почти 13 миллионов рублей. Кому предъявить иск здесь не знают. Как оказалось, численность больных зверей никто не контролирует. Исправить ситуацию с бешенством диких животных пока не удаётся. Раньше таких особей отстреливали охотники. Так, за предъявленный лисий хвост от лесхоза они получали вознаграждение. На данный момент ситуация немножко изменилась. Охотнику нужно сдавать шкурку лисы. Но при неблагоприятном положении по бешенству в нашем районе, охотники не хотят сдавать эти шкурки.



Опасения охотников понятны. К больному зверю даже прикасаться опасно. Выход предложили руководители местных хозяйств. Они готовы платить за каждого убитого зверя. Для этого, однако, нужно специальное решение на законодательном уровне. Пока же в СПК подсчитывают убытки. Ущерб почти в 13 миллионов рублей, а требовать компенсации не с кого.