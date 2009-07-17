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Очередной пуск ракеты «Булава» завершился у российских военных неудачей

17 июля 2009 08:27
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Напомним, с 2003 года военные провели десять испытательных пусков «Булавы», из которых пять, по сообщениям СМИ, были признаны неудачными.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Управления пресс-службы и информации министерства обороны, тяжелый атомный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» 15 июля в рамках летно-конструкторских испытаний комплекса произвел пуск баллистической ракеты из акватории Белого моря. Однако «из-за нештатного срабатывания первой ступени ракета самоликвидировалась».
 
Создана комиссия по расследованию причин инцидента.

Сроки принятия «Булавы» на вооружение Военно-морского флота РФ переносились неоднократно. Последний раз это произошло в декабре 2008 года.

# происшествия

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