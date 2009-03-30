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Очередной массовый расстрел в США: убиты 8 человек в больнице

30 марта 2009 07:12
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В США преступник застрелил семерых пациентов и медсестру больницы в городе Картидж, штат Северная Каролина. Шесть человек погибли сразу, еще двое скончались через некоторое время от ран.

Несколько человек, включая полицейского и самого злоумышленника, в результате нападения были ранены, уточняет «Русская служба Би-би-си».

Как сообщает местная полиция, 45-летний Роберт Стюарт открыл огонь в лечебнице Пайнлейк около 10 утра по местному времени (примерно 15:00 по Гринвичу). О мотивах, побудивших его совершить преступление, ничего не известно. По имеющейся информации, стрелявший не был пациентом заведения, а также, судя по всему, не являлся родственником кого-то из пациентов.  В лечебнице, специализирующейся на уходе за страдающими болезнью Альцгеймера, находилось 90 пациентов.

Как передает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне, известие о воскресной стрельбе без сомнения вызовет новые дебаты о законах, регулирующих в США возможность владеть оружием.

# происшествия

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