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Очередное зверское убийство таксиста в Беларуси. Убийцу разыскивают

02 марта 2014 13:57
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Новости Беларуси. Тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями недалеко от трассы Орша-Дубровно  обнаружили вчера, 1 марта, дорожные рабочие. Автомобиль-такси, принадлежащий погибшему, нашли неподалеку.

Управление Следственного комитета по Витебской области:
В результате проведения проверочных мероприятий личность погибшего установлена. В настоящее время ведется активная работа по раскрытию преступления, сбору и закреплению доказательственной базы, установлению очевидцев произошедшего.

Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 «Убийство, совершённое с особой жестокостью» Уголовного кодекса Беларуси.

В сентябре 2012 года аналогичное преступление было совершено в Витебске. Напомним, тело водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашёл его коллега. Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон (смотрите видео). Через несколько дней в Витебске убийцу задержали. Им оказался 40-летний безработный житель Витебска, ранее судимый за угон автомобиля. В своё время он работал в службе такси.

# происшествия # Убийство

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