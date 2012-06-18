Очередное попадание молнии в зонтик едва не убило человека, на этот раз в Брестской области

Новости Беларуси. Вечером 17 июня 2012 года женщина на остановке общественного транспорта в деревне Раздяловичи Ганцевичского района раскрыла зонтик. К несчастью, прямо в него попал разряд молнии. Женщина с ожогами 50% тела доставлена в больницу.

Молния довольно часто попадает в зонтик, в том числе и в Беларуси. Например, 23 мая 2011 года поздно вечером молния попала в зонтик 36-летнего мужчины в Рогачевском районе: с ожогами 20 процентов тела первой и второй степени он попал в больницу.

А вот в российской Челябинской области попадание молнии в зонтик погубило трех человек в июле 2011 года. После начала грозы они укрылись под зонтом на обочине дороги, в зонт ударила молния. Через мужчину, державшего зонт, электрический заряд попал в остальных людей. Смертельные травмы получили 21-летние женщина и мужчина, а также 33-летний мужчина. В городскую больницу в тяжелом состоянии доставлены 32-летняя местная жительница и ее 12-летняя дочь.

«Во время грозы закройте зонтик и отключите мобильный телефон», – рекомендуют в МЧС.