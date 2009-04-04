Очередное массовое убийство потрясло Америку

В небольшом городке Бинг-хэмтон накануне вечером преступник ворвался в здание миграционного центра, заблокировал выход и расстрелял посетителей. Погибли 13 человек, 26 — получили ранения. После многочасового противостояния с полицией нападавший покончил жизнь самоубийством. Всего в заложниках было около 50 человек. Личность убийцы уже установлена: это 42-летний эмигрант из Вьетнама Дживерли Вонг. Некоторое время назад он пополнил ряды американских безработных. Возможно, в миграционном центре Вонг получал помощь. Мотивы его поступка пока не известны.