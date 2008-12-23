Очередная автомобильная авария с участием российских туристов

На этот раз – в Египте, в десяти километрах от курортного города Дахаб. Там перевернулся автобус, перевозивший российских отдыхающих.

Число жертв автокатастрофы – 7 человек. 17 ранены. Все погибшие и пострадавшие – россияне. По предварительным данным, причиной ДТП могли стать плохие погодные условия. Туристы возвращались с экскурсии. Как стало известно, поездку организовала одна из так называемых "уличных компаний", которые зачастую не имеют соответствующих лицензий. За последнее время это уже вторая крупная автокатастрофа, жертвами которой становятся россияне. Так 16 декабря в аварии вблизи израильского города Эйлат погибли 24 человека.