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Очередная авария с участием маршрутного такси произошла сегодня утром в Минске

04 декабря 2008 11:52
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Пострадали люди. Автомобиль "Газ" двигался по улице Маяковского со стороны Червенского рынка. Его не пропустил выезжающий со двора "Фольксваген-Гольф". В результате произошло столкновение. К счастью, в это время в маршрутке не было людей. А оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Ещё одно ДТП с участием маршрутного такси произошло в Минске на перекрёстке проспектов Победителей и Машерова. Здесь в результате столкновения автомобиля "Фольксваген-пассат" и маршрутки пострадала находившаяся там беременная женщина. Телесные повреждения получила и водитель легковой машины. Обе доставлены в больницу.
# происшествия

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