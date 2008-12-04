Очередная авария с участием маршрутного такси произошла сегодня утром в Минске

Пострадали люди. Автомобиль "Газ" двигался по улице Маяковского со стороны Червенского рынка. Его не пропустил выезжающий со двора "Фольксваген-Гольф". В результате произошло столкновение. К счастью, в это время в маршрутке не было людей. А оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.



Ещё одно ДТП с участием маршрутного такси произошло в Минске на перекрёстке проспектов Победителей и Машерова. Здесь в результате столкновения автомобиля "Фольксваген-пассат" и маршрутки пострадала находившаяся там беременная женщина. Телесные повреждения получила и водитель легковой машины. Обе доставлены в больницу.