«Очень любит криминальные сериалы»: 77-летняя пенсионерка с палкой напала на почтальона
Новости Беларуси. Пожилая женщина, насмотревшись детективов, решила проверить свои силы. Она хотела выяснить: сможет свалить с ног человека одним ударом или нет.
Своей жертвой пенсионерка выбрала женщину-почтальона,
которая разносила пенсии жильцам дома, в котором она проживала. К «нападению» 77-летняя женщина подготовилась основательно: заранее припасла парик и вооружилась деревянной палкой.
Когда почтальон спустилась на первый этаж и направилась к выходу, затаившаяся в углу помещения бабушка начала избивать ее палкой. В какой-то момент даже повалила ее на пол.
Женщина выбилась из рук «захватчицы» и попыталась закрыть за собой домофонную дверь,
но хулиганка успела просунуть ногу в дверной проем. Когда нападавшая услышала, что испуганная женщина звонит по мобильному телефону в милицию, побежала домой, оставив кроссовок в двери.
Вернувшись в квартиру, она выбросила в окно парик, палку и второй кроссовок.
Павел Семижен, заместитель начальника Советского РУВД столицы:
Пожилая гражданка утверждает, что очень любит криминальные сериалы. Недавно в одном из них она увидела, как герой при помощи палки одним ударом по голове лишает сознания человека. После этого она решила проверить свои силы: сможет свалить с ног человека одним ударом или нет? В отношении злоумышленницы в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 («Хулиганство») Уголовного кодекса Республики Беларусь. К счастью, почтальон отделалась легкими ушибами и ссадинами.