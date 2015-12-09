«Очень любит криминальные сериалы»: 77-летняя пенсионерка с палкой напала на почтальона

которая разносила пенсии жильцам дома, в котором она проживала. К «нападению» 77-летняя женщина подготовилась основательно: заранее припасла парик и вооружилась деревянной палкой.

Новости Беларуси. Пожилая женщина, насмотревшись детективов, решила проверить свои силы. Она хотела выяснить: сможет свалить с ног человека одним ударом или нет.

Когда почтальон спустилась на первый этаж и направилась к выходу, затаившаяся в углу помещения бабушка начала избивать ее палкой. В какой-то момент даже повалила ее на пол.

Женщина выбилась из рук «захватчицы» и попыталась закрыть за собой домофонную дверь,

но хулиганка успела просунуть ногу в дверной проем. Когда нападавшая услышала, что испуганная женщина звонит по мобильному телефону в милицию, побежала домой, оставив кроссовок в двери.