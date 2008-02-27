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Обвиняемый в убийстве семилетней девочки признан невменяемым

27 февраля 2008 15:26
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Об этом сообщили в прокуратуре Минской области.По окончании расследования материалы уголовного дела будут переданы в суд для применения к обвиняемому мер безопасности и принудительного лечения.

Напомним, тело Ирины Кужельной, которая пропала в конце ноября 2007 года, было обнаружено в Логойском районе спустя полтора месяца в 7 километрах от школы, где она училась.

В конце января обвиняемого поместили для прохождения психиатрической экспертизы в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу.
# происшествия

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