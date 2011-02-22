Обвиняемых в беспорядках 19 декабря обязали выплатить 29 млн рублей

В Минске продолжают рассматривать уголовные дела задержанных за участие в массовых беспорядках у Дома Правительства 19 декабря. Сегодня на скамье подсудимых — двое граждан Российской Федерации.

Артем Бреус и Иван Гапонов обвиняются почасти 2-й статьи 293-й, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Государственное обвинение утверждает: во время несанкционированной акции оба россиянина не просто участвовали в беспорядках, но и оказывали сопротивление правоохранителям. Гапонов и Бреус вину не признают, несмотря на то что обвинение располагает видеоматериалами, которые доказывают их участие в беспорядках.

Напомним, первый суд по делу о штурме Дома Правительства прошел в Минске на 17 февраля. Тогда уже ранее судимого Василия Парфенкова, учитывая рецидив, приговорили к 4 годам заключения в колонии строгого режима и обязали выплатить компенсацию за разбитые стекла и двери. Сегодня аналогичный гражданский материальный иск на 29 миллионов рублей предъявили и двум обвиняемым россиянам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Участник беспорядков в Минске 19 декабря приговорен к 4 годам колонии строгого режима