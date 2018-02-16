Прямой эфир

Обвиняемые во взяточничестве в системе Министерства лесного хозяйства признали свою вину

16 февраля 2018 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Преступная схема экспорта была вскрыта по итогам мониторинга положения дел в сфере лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Под видом низкосортного сырья за границу отгружались качественные пиломатериалы.  

Задержаны и помещены в СИЗО КГБ два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием. 11 из 14 задержанных полностью признали вину, написали чистосердечные признания и явки с повинной.  

Обвиняемые во взяточничестве в системе Министерства лесного хозяйства признали свою вину-1

# происшествия # Коррупция # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Повредившему ради страховки свой Bentley жителю Бреста грозит 7 лет лишения свободы
16 февраля 2018 11:43

Повредившему ради страховки свой Bentley жителю Бреста грозит 7 лет лишения свободы

Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным
16 февраля 2018 11:39

Руководитель Дворца спорта задержан за взятки. Сергея Прановича взяли с поличным

В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся
16 февраля 2018 09:28

В Пружанском районе LADA переехала лежавшего на дороге мужчину. Водитель скрылся