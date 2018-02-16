Обвиняемые во взяточничестве в системе Министерства лесного хозяйства признали свою вину

Новости Беларуси. Преступная схема экспорта была вскрыта по итогам мониторинга положения дел в сфере лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под видом низкосортного сырья за границу отгружались качественные пиломатериалы.

Задержаны и помещены в СИЗО КГБ два предпринимателя и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства в Минской, Могилевской, Брестской и Витебской областях. Сейчас большинство из них активно сотрудничает со следствием. 11 из 14 задержанных полностью признали вину, написали чистосердечные признания и явки с повинной.