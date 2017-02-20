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Обвинение по нескольким статьям и заседание в открытом режиме: в Минске судят напавшего на людей в ТЦ «Европа»

20 февраля 2017 07:34
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Новости Беларуси. В Минске начались слушания по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых – молодой человек, который совершил умышленное убийство в торговом центре «Европа». Ему предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного Кодекса. Заседание в Мингорсуде проходит в закрытом режиме. Потерпевшими по уголовному делу признаны три женщины, а также родственники погибшей, в том числе ее несовершеннолетняя дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Недашковская, преподаватель жестового языка специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха № 13 Минска:
Ей было тяжело, конечно, на похоронах было страшно, потому что очень сильно семья переживала. И отец, и дочка, и родственники погибшей. Это был огромный шок для нее, потому что мама была для нее всем.

Трагедия произошла в октябре. Молодой человек с бензопилой и кувалдой в торговом центре устроил настоящую кровавою резню. Жертв он выбирал среди работников и посетителей. Нападавший был задержан. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент преступления несовершеннолетний осознавал значение своих действий и мог руководить ими.

# происшествия # Нападение

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