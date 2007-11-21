Обстановка на дорогах Беларуси остается напряженной

4 человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне в Верхнедвинском районе Витебской области. 36-летний водитель, выезжая на легковом автомобиле из закругления дороги, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем "МАЗ".

В результате водитель легковушки и ехавшие с ним двое пассажиров от полученных травм скончались на месте, а 18-летняя девушка умерла уже в больнице. Все погибшие - жители Полоцка. В целом же обстановка на дорогах Беларуси остается достаточно напряженной.