Общежитие минского автомеханического колледжа загорелось сегодня утром

Пожар взял в заложники более сотни учащихся. Весь пятый этаж здания накрыло дымовой завесой. Жильцы сначала пытались самостоятельно справиться с огненной стихией, затем вызвали пожарных. Тушить пламя приехали четыре бригады спасателей. В течение двух минут эвакуировали людей и около получаса боролись с огнем. В результате ЧП никто не пострадал. Как предполагают очевидцы, причиной возгорания могла стать незатушенная сигарета или замыкание в электросети.



За минувшие сутки в Беларуси 24 пожара унесли жизни 10 человек. Больше всего – шесть – погибли в Минской области.