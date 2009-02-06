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Общежитие минского автомеханического колледжа загорелось сегодня утром

06 февраля 2009 11:50
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Пожар взял в заложники более сотни учащихся. Весь пятый этаж здания накрыло дымовой завесой. Жильцы сначала пытались самостоятельно справиться с огненной стихией, затем вызвали пожарных. Тушить пламя приехали четыре бригады спасателей. В течение двух минут эвакуировали людей и около получаса боролись с огнем. В результате ЧП никто не пострадал. Как предполагают очевидцы, причиной возгорания могла стать незатушенная сигарета или замыкание в электросети.

За минувшие сутки в Беларуси 24 пожара унесли жизни 10 человек. Больше всего – шесть – погибли в Минской области.
# происшествия

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