Обрушившаяся под Гомелем водонапорная башня оставила без воды около 1000 местных жителей и едва не убила рабочего

Это сооружение 27 лет снабжало весь поселок чистой водой. Однако в один момент что-то пошло не так. В мгновение ока 250 тонн воды обрушились на землю с высоты пятиэтажного дома. Многотонные железобетонные перекрытия оказались просто искорежены.

Бок о бок с водонапорной башней Валентина Леонтьевна прожила четверть века. Говорит, что накануне заметила за своей «соседкой» что-то неладное, позвонила в аварийную службу и занялась обычными делами.

Валентина Леморенко, очевидец:

Я думала, что это упал метеорит. А потом сказала мужу, что, наверное, кран.

В это же мгновение вода, и холодная, и горячая, пропала в сотнях кранов. Воду из башни получали порядка тысячи местных жителей. Однако к чести местных коммунальщиков жажда в Коренёвке длилась недолго. Водоснабжение возобновили в течение двух часов. Современные технологии позволили наладить его прямо из скважины.

Когда пыль осела, стало ясно: временные неудобства – не самое страшное. В момент обрушения неподалеку от башни находились несколько рабочих. Одного из них накрыло обломками строения. С множественными переломами он был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Дерюжков, директор КЖУП «Гомельский Райжилкомхоз»:

В апреле этого года проводился весенний осмотр, в том числе и данной башни. Все находилось в технической исправности.

То, что работники нашего предприятия оказались в непосредственной близости – это стечение обстоятельств.

Врачи обещают, что пострадавший будет дома уже через месяц. К тому времени станет известна и причина обрушения. По факту ЧП начали проверку органы прокуратуры.