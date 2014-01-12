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Обрушение жилого дома в Италии: 1 человек погиб, 4 серьезно ранены

12 января 2014 13:39
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Новости Италии. Один человек погиб, четверо получили серьезные ранения в результате обрушения жилого дома в городе Матера на юге Италии. На данный момент поисково-спасательные работы завершены. На месте ЧП работают следователи и эксперты. Им предстоит установить причину трагедии. По факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело.

Известно, что жильцы дома накануне трагедии обращались к местной администрации в связи с появившимися на стенах здания сильными трещинами. Не исключено, что они появились в результате ремонта, который шел на первом этаже дома, где вскоре должна была открыться пиццерия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Обрушение дома

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