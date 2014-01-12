Обрушение жилого дома в Италии: 1 человек погиб, 4 серьезно ранены

Новости Италии. Один человек погиб, четверо получили серьезные ранения в результате обрушения жилого дома в городе Матера на юге Италии. На данный момент поисково-спасательные работы завершены. На месте ЧП работают следователи и эксперты. Им предстоит установить причину трагедии. По факту обрушения жилого дома возбуждено уголовное дело.

Известно, что жильцы дома накануне трагедии обращались к местной администрации в связи с появившимися на стенах здания сильными трещинами. Не исключено, что они появились в результате ремонта, который шел на первом этаже дома, где вскоре должна была открыться пиццерия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.