Обрушение крыши гипермаркета в Санкт-Петербурге: погибла продавщица, 17 человек травмированы

Сегодня названы вероятные причины трагедии в Санкт-Петербурге, где накануне вечером обрушилась крыша гипермаркета. Специалисты выдвигают несколько версий: от неубранного снега (а его толщина в три раза превышала норму) до брака при строительстве.

До выяснения всех обстоятельств 30 магазинов этой сети, расположенные в Санкт-Петербурге, временно закрыты. Возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На месте обрушения крыши гипермаркета «Окей» все еще ведется разбор завалов. Площадь рухнувшего на торговый зал участка превышает 500 квадратных метров. Под тоннами стекла, бетона и железных конструкций оказались десятки человек. Погибла продавец магазина, еще 17 человек пострадали.

ЧП случилось минувшим вечером в самый час пик. Очевидцы говорят, что буквально за мгновение до трагедии в гипермаркете потух свет. Затем послышался грохот и крыша накрыла всех, кто находился на территории торгового зала.

Борис Тайц, главный врач Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга:

Основная масса — черепно-мозговые травмы, ушибы, порезы лица. Один пациент с переломом позвоночника.

В больницы госпитализированы 10 человек. У многих вдобавок к ушибам и переломам еще и обморожения. Падающие обломки повредили трубопровод — людям пришлось выбираться из западни по колено в ледяной воде.

Игорь Бодня, пострадавший:

Раздался сильный хруст. Все произошло так быстро! Я помню только, когда уже темно было, что сверху потолок лежал. Рядом девушка лежала, она была трубой немножко придавлена, но смогла вроде вылезти из-под нее. Потом вода начала литься.

Об истинных причинах ЧП говорить рано — их выяснят при следствии. К трагедии мог привести сильный снегопад. К неубранному ранее снегу на крышах зданий добавились новые сугробы. Нагрузка увеличилась — и кровля могла не выдержать. К слову, именно в этом же районе две недели назад обрушилась кровля спортивного комплекса. Тогда пострадали два человека. Причиной происшествия стали нарушения при очистке крыши от снега.

Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга:

Никто не ожидал, что такое может произойти. Тем более, когда шла очистка снега. То есть если бы не очищали, под тяжестью снега бы провалилось... Но шла очистка снега. Поэтому это требует дополнительного разбирательства, почему это произошло. Выводы, пока не закончится следствие, делать рано.

С уборкой снега у коммунальных служб северной столицы второй год возникают сложности. Весь город в сугробах. Движение транспорта затруднено. Но больше всего горожан волнует угроза сверху: гигантские сосульки петербуржцы давно называют «бомбами» замедленного действия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства обрушения крыши гипермаркета