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Обнаружено тело мужчины, пропавшего 4 года назад в Браславском районе

14 августа 2019 07:03
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Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружено тело мужчины. Он пропал без вести 4 года назад.

По информации МВД Беларуси, 13 августа были обнаружены останки мужчины, который пропал в 2015 году. На месте работает следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления был задержан сын погибшего мужчины.

Обнаружено тело мужчины, пропавшего 4 года назад в Браславском районе-1

Фото: МВД Беларуси

В 2015 году в милицию обратилась жена погибшего. Она рассказала, что ее 49-летний супруг вышел из дома знакомых и пропал. Правоохранители опросили жителей ближайших населенных пунктов, разыскивали мужчину на местности, но обнаружили лишь велосипед. Во время отработки разных версий была получена информация о возможном месте захоронения пропавшего.  

В апреле в Минске было обнаружено тело парня. Он пропал несколькими днями ранее (читать дальше).  

# Пропавшие люди # происшествия

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