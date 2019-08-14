Обнаружено тело мужчины, пропавшего 4 года назад в Браславском районе

По информации МВД Беларуси, 13 августа были обнаружены останки мужчины, который пропал в 2015 году. На месте работает следственно-оперативная группа. По подозрению в совершении преступления был задержан сын погибшего мужчины.

Новости Беларуси. В Браславском районе обнаружено тело мужчины. Он пропал без вести 4 года назад.

В 2015 году в милицию обратилась жена погибшего. Она рассказала, что ее 49-летний супруг вышел из дома знакомых и пропал. Правоохранители опросили жителей ближайших населенных пунктов, разыскивали мужчину на местности, но обнаружили лишь велосипед. Во время отработки разных версий была получена информация о возможном месте захоронения пропавшего.