Обнародованы записи переговоров сотрудников аэропорта «Внуково» до и после крушения самолета

Новости России. 27 октября в Париже прошла панихида по бывшему главе корпорации «Total» Кристофу де Маржери, погибшему в ночь на 21 октября в московском аэропорту «Внуково». В церкви Сен-Сюльпис собрались не только родственники и коллеги, но и представители политической элиты страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем в Москве обнародованы записи переговоров сотрудников аэропорта, которые велись незадолго до крушения самолета.
На них слышно, как авиадиспетчеры разрешили водителю снегоуборщика пересечь взлетно-посадочную полосу. А незадолго до взлета лайнера мужчина доложил, что очистил дорогу.
На второй записи уже слышна реакция диспетчеров на крушение бизнес-джета – люди в панике.
Таким образом подтверждается версия о некачественных локаторах: оборудование не зафиксировало, что машина выехала на взлетно-посадочную полосу в момент взлета самолета.