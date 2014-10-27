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Обнародованы записи переговоров сотрудников аэропорта «Внуково» до и после крушения самолета

27 октября 2014 17:12
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Новости России. 27 октября в Париже прошла панихида по бывшему главе корпорации «Total» Кристофу де Маржери, погибшему в ночь на 21 октября в московском аэропорту «Внуково». В церкви Сен-Сюльпис собрались не только родственники и коллеги, но и представители политической элиты страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем в Москве обнародованы записи переговоров сотрудников аэропорта, которые велись незадолго до крушения самолета.

На них слышно, как авиадиспетчеры разрешили водителю снегоуборщика пересечь взлетно-посадочную полосу. А незадолго до взлета лайнера мужчина доложил, что очистил дорогу.

На второй записи уже слышна реакция диспетчеров на крушение бизнес-джета – люди в панике.

Таким образом подтверждается версия о некачественных локаторах: оборудование не зафиксировало, что машина выехала на взлетно-посадочную полосу в момент взлета самолета.

# происшествия # Авиакатастрофа

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