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Обнародованы предварительные выводы о причине смерти Бадри Патаркацишвили

14 февраля 2008 15:20
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Накануне в британский госпиталь доставили тело грузинского бизнесмена, который скончался в пригороде Лондона. В распространенном полицией заявлении говорится, что в организме покойного не было обнаружено никаких отравляющих веществ, и что смерть, скорее всего, была вызвана сердечным приступом. Полицейские патологоанатомы намерены продолжить исследования для того, чтобы убедиться в отсутствии токсинов, которые могли привести к смерти.
# происшествия

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