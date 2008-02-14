Обнародованы предварительные выводы о причине смерти Бадри Патаркацишвили

Накануне в британский госпиталь доставили тело грузинского бизнесмена, который скончался в пригороде Лондона. В распространенном полицией заявлении говорится, что в организме покойного не было обнаружено никаких отравляющих веществ, и что смерть, скорее всего, была вызвана сердечным приступом. Полицейские патологоанатомы намерены продолжить исследования для того, чтобы убедиться в отсутствии токсинов, которые могли привести к смерти.