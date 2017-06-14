Обнародовано видео дрифта брестчанки на Mercedes

Новости Беларуси. Как сообщили в Госавтоинспекции, 26-летнюю девушку на пять лет лишили водительских прав. Кроме того, ей придется заплатить штраф – 80 базовых величин.

В одну из июньских ночей

девушка за рулем Mercedes на перекрестке решила показать свое мастерство дрифта.

Сообщение Госавтоинспекции Брестской области:

Сотрудники батальона ДПС ГАИ, находившиеся на парковке АЗС на ул.Пионерская, где оформляли административные материалы в отношении нарушителя ПДД, услышали пронзительно громкий визг покрышек и рев мотора. Включив маячки синего и красного цвета, инспекторы направились на звук – в направлении пересечения ул. Янки Купалы и ул. Пионерская. Водитель «Мерседес» описывал круги прямо на перекрестке названных улиц. Увидев приближающийся автомобиль оперативного назначения, дрифтер поспешил скрыться и бросился в бега по ул.Пионерская в направлении ул.Радужная.



Погоня длилась недолго. Водитель не справилась с управлением. Mercedes наехал на дорожный знак, после чего съехал в кювет.



Как выяснилось, девушка была пьяна.