Обманутые вкладчики рассекретили финансовую "пирамиду"

В Барановичах "Консультационный центр по содействию молодёжному жилищному строительству" оказывал платные услуги по подбору варианта беспроцентного кредитования покупки жилья сроком на 28 лет. Аферисты ссылались на некий московский Международный фонд поддержки молодежи. Такие услуги стоили 300 долларов, к осени 2008-го - 500, в текущем году - 500 евро. Для видимости законности оплаты использовался расчётный счёт фирмы. Средства обналичивались. Все деньги присваивались. Ни один человек ссуду так и не получил.



Почувствовав неладное, люди и обратились к правоохранителям. Установлено, что Международный фонд содействия молодёжному жилищному строительству не существует. Учредитель лжефирмы - гражданин Украины - задержан. Директор - 27-милетняя жительница Барановичей под подпиской о невыезде.