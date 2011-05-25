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Облако пепла вулкана Гримсвотн достигло Латвии. В Риге отменен первый рейс

25 мая 2011 10:24
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Накануне в Европе были отменены около 500 авиарейсов. В основном ограничения коснулись британских и ирландских аэропортов. Утром 25 мая свои воздушные гавани начала закрывать Швеция и Германия.

По прогнозам метеорологов, пройдя через Германию, облако двинется в сторону Франции и Испании.

В настоящее время вулкан перестал выбрасывать пепел. Однако окончательно небо над Европой станет безопасным для полетов лишь только к выходным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Извержение вулкана Гримсвотн в Исландии. Британские, ирландские и голландские перевозчики начали отменять авиарейсы

Торнадо на западе США. В Миннесоте погибли два человека, около 20 пострадали, разрушены сотни зданий

Пепел от исландского вулкана Гримсвотн в ближайшие дни может накрыть Великобританию, Францию и Испанию

# происшествия # Гримсвотн

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