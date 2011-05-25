Облако пепла вулкана Гримсвотн достигло Латвии. В Риге отменен первый рейс

По прогнозам метеорологов, пройдя через Германию, облако двинется в сторону Франции и Испании.
В настоящее время вулкан перестал выбрасывать пепел. Однако окончательно небо над Европой станет безопасным для полетов лишь только к выходным, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Извержение вулкана Гримсвотн в Исландии. Британские, ирландские и голландские перевозчики начали отменять авиарейсы
Торнадо на западе США. В Миннесоте погибли два человека, около 20 пострадали, разрушены сотни зданий
Пепел от исландского вулкана Гримсвотн в ближайшие дни может накрыть Великобританию, Францию и Испанию