Обладатель «лучшей в мире работы» был ужален смертельно опасной медузой

Британец Бен Саутхолл, работающий смотрителем тропического острова, был ужален на этой неделе. Врачи говорят, что рана может оказаться смертельной.

Напомним, подданный Ее Величества оказался победителем конкурса, объявленного в Интернете на позицию хранителя острова Hamilton Island в Австралии. В мировой сети эту работу уже окрестили «лучшей в мире». Удачливому соискателю предлагается за гонорар стать единственным управителем тропического рая. Смотритель должен наблюдать за местной флорой и фауной, а также держать в чистоте пляж и прибирать лес.

Бен Саутхолл стал тем счастливчиком и был заброшен на остров. Недавно в своем блоге он написал, что его ужалила медуза. Да так сильно, что британцу привиделся свет в конце тоннеля. Однако собрав волю в кулак, а также поврачевав рану, Саутхолл вернулся к бренной жизни в тропическом раю, рассказывает AP.