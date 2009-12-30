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Обладатель «лучшей в мире работы» был ужален смертельно опасной медузой

30 декабря 2009 10:10
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Британец Бен Саутхолл, работающий смотрителем тропического острова, был ужален на этой неделе. Врачи говорят, что рана может оказаться смертельной.

Напомним, подданный Ее Величества оказался победителем конкурса, объявленного в Интернете на позицию хранителя острова Hamilton Island в Австралии. В мировой сети эту работу уже окрестили «лучшей в мире». Удачливому соискателю предлагается за гонорар стать единственным управителем тропического рая. Смотритель должен наблюдать за местной флорой и фауной, а также держать в чистоте пляж и прибирать лес.

Бен Саутхолл стал тем счастливчиком и был заброшен на остров. Недавно в своем блоге он написал, что его ужалила медуза. Да так сильно, что британцу привиделся свет в конце тоннеля. Однако собрав волю в кулак, а также поврачевав рану, Саутхолл вернулся к бренной жизни в тропическом раю, рассказывает AP.

# происшествия

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