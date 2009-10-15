Обиженный отец угрожал взорвать здание Генпрокуратуры Молдовы

В Кишиневе задержан мужчина, который с гранатой в руке угрожал взорвать здание Генеральной прокуратуры Молдовы.

Мужчина был задержан органами правопорядка после переговоров и бесед с психологами. Как сообщили в пресс-службе МВД Молдовы, задержанный требовал пересмотра уголовного дела семилетней давности, по которому его сына осудили за убийство.

Здание Генпрокуратуры было оцеплено, из-за чего отложили на некоторое время намеченную пресс-конференцию с участием руководства МВД, Минздрава и Службы информации и безопасности Молдовы. Пресс-конференция посвящена предварительным итогам расследования взрыва, прогремевшего накануне поздно вечером на центральной площади Кишинева во время концерта, посвященного празднования Дню города. В результате взрыва пострадали более 40 человек, напоминает БЕЛТА.