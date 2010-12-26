Обесточен аэропорт «Домодедово», в Москве стоят трамваи и троллейбусы

Из-за аномальных перепадов температуры российская столица покрылась ледяной коркой.

Более 100 тысяч жителей остались без электричества. Из строя вышли около 30 подстанций. По всей Москве встали трамваи и троллейбусы. Также обесточен аэропорт «Домодедово». Самолеты отправляют в Шереметьево и Внуково. На некоторых железнодорожных направлениях не ходят поезда.

Из-за обрыва линий электропередачи обесточены около сотни населенных пунктов в Московской, Владимирской, Тверской и Смоленской областях. Специалисты экстренно пытаются восстановить подачу электричества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».