Нынешнее наводнение в Украине - наиболее масштабное бедствие после Чернобыльской катастрофы

Такое мнение высказал Виктор Ющенко и дал поручение премьер-министру Юлии Тимошенко в максимально короткие сроки разработать план по восстановлению движения на дорогах в пострадавших районах. Напомним, в результате наводнения погибшими и пропавшими без вести числятся 38 человек. Пострадавшие районы объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации. Помощь Украине уже направил ряд стран. Гуманитарное и техническое содействие окажут также ЕС, НАТО и ООН.