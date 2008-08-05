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Нынешнее наводнение в Украине - наиболее масштабное бедствие после Чернобыльской катастрофы

05 августа 2008 14:20
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Такое мнение высказал Виктор Ющенко и дал поручение премьер-министру Юлии Тимошенко в максимально короткие сроки разработать план по восстановлению движения на дорогах в пострадавших районах. Напомним, в результате наводнения погибшими и пропавшими без вести числятся 38 человек. Пострадавшие районы объявлены зоной чрезвычайной экологической ситуации. Помощь Украине уже направил ряд стран. Гуманитарное и техническое содействие окажут также ЕС, НАТО и ООН.
# происшествия

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