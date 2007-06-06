Нож на нож

Дерзкое нападение на коллекционера в столице. Грабители похитили семь пистолетов и пять ножей времен второй мировой войны.

Стоимость раритета не может определить даже сам хозяин. Оперативникам по горячим следам удалось задержать преступников.

Преступники воспользовались доверчивостью хозяина квартиры и похитили коллекцию огнестрельного и холодного оружия. А пришли они с целью оказать помощь в ремонте.

Коллекционеру повезло, что остался жив, ведь преступники даже не скрывали свои лица. Ножи и пистолеты времен Второй мировой войны и один - XIX века грабители собирались продать. Хотя истинную цену раритета не знает даже сам хозяин. Сейчас злоумышленники дают показания.

Часть похищенного оружия уже в руках следствия - остальное вопрос времени. Интересен тот факт, что любитель опасного раритета даже не имел разрешения хранить дома такую коллекцию. Поэтому вопросы у оперативников появились как к грабителям, так и к потерпевшему. В случае если оружие признают боевым - придется с любимыми вещами расстаться.

Один из преступников уже имел криминальный опыт, и в этот раз являлся инициатором ограбления коллекционера. Сейчас в отношении всей группы возбуждено уголовное дело. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.