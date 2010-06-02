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Новые наводнения в Европе: затяжные дожди в Словакии, Хорватии и Венгрии вызвали разлив рек и оползни

02 июня 2010 15:47
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Некоторые районы на востоке Словакии объявлены зоной бедствия. Гидросооружения не справляются с напором воды. Местные жители, военнослужащие и спасатели укрепляют набережные, из мешков с песком сооружают заграждения.

В Хорватии основной удар стихии пришёлся на город Славонски-Брод. Улицы там затоплены, на один из жилых домов сошёл оползень.

Досталось и Венгрии. В нескольких регионах объявлен повышенный уровень опасности. Здесь ливни и сильный ветер. Повалены сотни деревьев. По предварительным оценкам, ущерб от стихии превысил пять с половиной миллионов евро.

# происшествия # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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