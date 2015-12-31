Новогодний фейерверк в Брюсселе отменили из-за угрозы теракта

Новости Бельгии. В Брюсселе отменили новогодние празднества и фейерверки, сообщают информагентства. Власти города приняли такое решение из-за террористической угрозы.

«Вместе с министром внутренних дел мы решили не проводить праздничные мероприятия в четверг вечером», - сообщил мэр Брюсселя Ивана Майора.

Бельгийская прокуратура сообщила об аресте двоих подозреваемых в планировании нападений в Брюсселе в канун Нового года. Во время полицейских рейдов была изъята камуфляжная одежда, электронные файлы и пропагандистские материалы экстремистской группировки «Исламское государство».

24 декабря полиция в Брюсселе арестовала девятого подозреваемого в причастности к исламистским нападениям в Париже в ноябре этого года. Полиция все еще ищет основного подозреваемого — Салаха Абдеслама.

После парижских терактов 13 ноября в Брюсселе был введен четвертый, наивысший уровень террористической угрозы. В течение недели там не работали школы, университеты и метрополитен, а улицы патрулировали военные. Позже уровень угрозы был снижен до третьего.