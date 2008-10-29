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Новое землетрясение в Пакистане

29 октября 2008 08:53
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Сила подземных толчков составила свыше шести баллов по шкале Рихтера. Информация о пострадавших и ущербе пока не поступала. Повторное землетрясение произошло спустя 12-ть часов после первого подземного толчка, число жертв которого достигло160 человек. Точное количество раненых неизвестно.

Практически полностью разрушены несколько населённых пунктов, десятки жилых домов превратились в руины. 15 тысяч человек остались без жилья. К месту бедствия стягивают армейские спасательные подразделения. В силу сложного ландшафта людей приходится эвакуировать на вертолётах.

Соболезнование в связи с человеческими жертвами Президенту Пакистана Асифу Али Зардари выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.
# происшествия

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