Новое землетрясение в Пакистане

Сила подземных толчков составила свыше шести баллов по шкале Рихтера. Информация о пострадавших и ущербе пока не поступала. Повторное землетрясение произошло спустя 12-ть часов после первого подземного толчка, число жертв которого достигло160 человек. Точное количество раненых неизвестно.



Практически полностью разрушены несколько населённых пунктов, десятки жилых домов превратились в руины. 15 тысяч человек остались без жилья. К месту бедствия стягивают армейские спасательные подразделения. В силу сложного ландшафта людей приходится эвакуировать на вертолётах.



Соболезнование в связи с человеческими жертвами Президенту Пакистана Асифу Али Зардари выразил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.