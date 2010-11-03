Новое извержение вулкана Мерапи в Индонезии: потоки лавы распространились на пять километров

Жертв удалось избежать только благодаря своевременной эвакуации населения.

Тысячи людей, живущих вдоль склонов Мерапи, еще на прошлой неделе переехали в безопасные места.

За минувшие двести лет исполин извергался несколько раз. В 1994 году погибли 60 человек, а в 1940-м количество жертв превысило 1300 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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