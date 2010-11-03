Прямой эфир

Новое извержение вулкана Мерапи в Индонезии: потоки лавы распространились на пять километров

03 ноября 2010 09:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Жертв удалось избежать только благодаря своевременной эвакуации населения.

Тысячи людей, живущих вдоль склонов Мерапи, еще на прошлой неделе переехали в безопасные места.

За минувшие двести лет исполин извергался несколько раз. В 1994 году погибли 60 человек, а в 1940-м количество жертв превысило 1300 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии

Извержение вулкана в Индонезии: произошло самое мощное за последнюю неделю извержение

Извержение вулкана в Индонезии: высота столба из горячего пепла и обломков камней превышает 1,5 километра

Извержение вулкана в Индонезии: дома покинули 3 тысячи человек

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Опасаясь новых взрывов, Греция на двое суток ввела мораторий на отправку любой почты за границу
03 ноября 2010 09:02

Опасаясь новых взрывов, Греция на двое суток ввела мораторий на отправку любой почты за границу

02 ноября 2010 17:02

Пажарны апавяшчальнік выратаваў жыцце жыхарцы вескі Лыцэвічы Вілейскага раена

02 ноября 2010 16:15

Взрывы в Греции: бомбы взорваны у посольств России и Швейцарии, обезврежены у посольств Болгарии и Чили