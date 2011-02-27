Новая волна беспорядков в Тунисе: погибли 4 человека

Демонстранты в Тунисе требовали отставки временного правительства. В столице страны вновь собралась многотысячная демонстрация, которая быстро переросла в столкновения с полицией.

Участники акции протеста требовали отставки временного правительства, власть к которому перешла после январского переворота. В итоге премьер-министр Туниса Мохаммед аль-Ганнуши объявил в воскресенье о своей отставке.

Стражи порядка, чтобы разогнать манифестантов, открыли по ним огонь резиновыми пулями и пустили в ход гранаты со слезоточивым газом. В ответ полицейских забросали самодельными бомбами. В столкновениях погибли 4 человека, десятки получили ранения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».