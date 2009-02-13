Ночные гонки по историческому центру Гродно закончились серьёзной аварией

На узкой улочке с односторонним движением столкнулись два автомобиля. Водитель «Мицубиши» решил повернуть налево с крайней правой полосы, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него на большой скорости врезался «БМВ». Сила удара была настолько мощной, что японский минивэн отбросило на 11 метров вперёд. А немецкий автомобиль протаранил осветительную опору. Части от повреждённых машин разбросало в радиусе 30 метров. Не обошлось и без пострадавших. Медицинская помощь понадобилась пассажиру «БМВ» и водителю «Мицубиши». По данному факту идет следствие.