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Ночные гонки по историческому центру Гродно закончились серьёзной аварией

13 февраля 2009 15:17
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На узкой улочке с односторонним движением столкнулись два автомобиля. Водитель «Мицубиши» решил повернуть налево с крайней правой полосы, не убедившись в безопасности манёвра. В это время в него на большой скорости врезался «БМВ». Сила удара была настолько мощной, что японский минивэн отбросило на 11 метров вперёд. А немецкий автомобиль протаранил осветительную опору. Части от повреждённых машин разбросало в радиусе 30 метров. Не обошлось и без пострадавших. Медицинская помощь понадобилась пассажиру «БМВ» и водителю «Мицубиши». По данному факту идет следствие.
# происшествия

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