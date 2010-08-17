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Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

17 августа 2010 11:03
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Это в основном небольшие деревни. 13 трансформаторов полностью отключились. Сильный ветер хозяйничал ночью и в Минске. Больше всего от разгула стихии пострадали деревья и автомобили. Поваленными деревьями повреждены пять машин. А в Лошицком парке ураган уложил на землю более ста деревьев.

Пострадавших нет. Но, по словам минчан, с такими капризами погоды они встречались крайне редко.

Кроме того, гроза и сильный ветер стали причиной обрыва линии электропередачи между Минскими ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Жители многих домов в этом районе города остались без света, но ненадолго — через 20 минут все неполадки были устранены.

Как отметили в «Белэнерго» погода минувшей ночи наиболее сложной была в столице, однако последствия грозы и шквального ветра ощутили и в ряде других населенных пунктов республики.

Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

# происшествия # Природные катаклизмы # Погода

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