Ночной ураган оставил без света шесть населенных пунктов в Беларуси

Пострадавших нет. Но, по словам минчан, с такими капризами погоды они встречались крайне редко.
Кроме того, гроза и сильный ветер стали причиной обрыва линии электропередачи между Минскими ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Жители многих домов в этом районе города остались без света, но ненадолго — через 20 минут все неполадки были устранены.
Как отметили в «Белэнерго» погода минувшей ночи наиболее сложной была в столице, однако последствия грозы и шквального ветра ощутили и в ряде других населенных пунктов республики.