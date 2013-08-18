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Ночная стрельба из пневматики в баре Бреста. Стрелял 38-летний мужчина

18 августа 2013 17:20
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Новости Беларуси. Выстрелы в брестском баре прозвучали около двух часов ночи.

В милицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что её брат, находясь в помещении бара, трижды выстрелил из пневматического пистолета «Байкал». Кроме того, нетрезвый мужчина угрожал расправой посетителям заведения. К счастью, никто не пострадал.

УВД Брестского облисполкома агентству «Интерфакс-Запад»:
Гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками ОМОН полка УВД и водворен в ИВС. Пневматический пистолет изъят.

Причину неадекватного поведения мужчины выяснят следователи. Напомним, несколько месяцев назад у станции метро «Партизанская» из проезжавшей мимо иномарки прозвучали выстрелы в сторону стоявших на остановке людей – несколько человек получили ранения. И это уже не первый случай, когда хулиганы используют пневматику для стрельбы по людям на остановках Минска. В феврале 35-летний минчанин устроил стрельбу из пневматического пистолета по прохожим. Тогда злоумышленника задержали сразу, никто из прохожих не пострадал. Как пояснил хулиган, у него случились большие неприятности в семье, на фоне этого началась депрессия, и он не отдавал отчет тому, что делает. Было возбуждено уголовное дело за хулиганство (смотрите видео).

# происшествия # Стрельба

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