Ночная погоня с применением оружия развернулась на трассе Ивацевичи - Гродно

Пьяный водитель не подчинился требованию инспекторов и решил скрыться от милиции. Остановить лихача смогли только после того, как инспектор прострелил два колеса автомобиля.

Со скоростью 140 километров в час пьяный водитель мчался по трассе, создавая аварийные ситуации. На неоднократные предупреждения снизить скорость и остановиться - не обращал внимания. Инспектор открыл огонь. Сначала в воздух, а затем по колесам автомобиля.

Инспектором удалось обогнать автомобиль и прижать к обочине. Гонщик повернул и въехал во двор нежилого дома. Это и стало для него ловушкой. 25-летнего жителя Ивацевичей не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Водительские права у него уже давно забрали. А месяц назад и вовсе приговорили к исправительным работам. Теперь судьбу горе-водителя будет решать суд. Пока же нарушитель находится под арестом.

