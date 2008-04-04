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Ночная погоня с применением оружия развернулась на трассе Ивацевичи - Гродно

04 апреля 2008 16:47
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Пьяный водитель не подчинился требованию инспекторов и решил скрыться от милиции. Остановить лихача смогли только после того, как инспектор прострелил два колеса автомобиля.

Со скоростью 140 километров в час пьяный водитель мчался по трассе, создавая аварийные ситуации. На неоднократные предупреждения снизить скорость и остановиться - не обращал внимания. Инспектор открыл огонь. Сначала в воздух, а затем по колесам автомобиля.

Инспектором удалось обогнать автомобиль и прижать к обочине. Гонщик повернул и въехал во двор нежилого дома. Это и стало для него ловушкой. 25-летнего жителя Ивацевичей не раз привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Водительские права у него уже давно забрали. А месяц назад и вовсе приговорили к исправительным работам. Теперь судьбу горе-водителя будет решать суд. Пока же нарушитель находится под арестом.

# происшествия

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