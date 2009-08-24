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НЛО посетили Китай

24 августа 2009 05:44
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В восточнокитайской провинции Шаньдун произошло нашествие НЛО.

Неопознанные летающие объекты кружили вечером 20 августа в течение трех часов над пятью населенными пунктами провинции, включая ее административный центр город Цзинань. Первым летающие тарелки увидел оператор местного телевидения, который разместил свои съемки в сети.

В последний раз НЛО над Китаем видели в начале сентября. Неопознанный объект появился в небе над административным центром провинции Сычуань городом Чэнду.

Громкая история с летающими тарелками в Поднебесной произошла в декабре, когда Китай опубликовал видеосъемку НЛО, которая хранилась в архивах под грифом «совершенно секретно» около 20 лет, передает БЕЛТА.

# происшествия

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