Ниагарский водопад вновь замерз. И это уже второй раз за зиму!

Новости США. Струи воды Ниагарского водопада, расположенного на северо-востоке США, в штате Нью-Йорк, вновь превратились в гигантские сосульки. Причина столь редкого явления – суровые морозы, установившиеся на большей части Штатов. На севере страны скорого потепления не предвидится. В ночь с понедельника на вторник температура воздуха опустилась до –18 градусов.



Напомним, в январе этого года небывалые морозы в США привели практически к полному замерзанию Ниагарского водопада. Несмотря на мороз, туристы добираются сюда, чтобы запечатлеть это историческое событие. Полностью Ниагарский водопад замерзал в 1848 и 1912 годах. Смотрите видео.

