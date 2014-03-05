Прямой эфир

Ниагарский водопад вновь замерз. И это уже второй раз за зиму!

05 марта 2014 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Струи воды Ниагарского водопада, расположенного на северо-востоке США, в штате Нью-Йорк, вновь превратились в гигантские сосульки. Причина столь редкого явления – суровые морозы, установившиеся на большей части Штатов. На севере страны скорого потепления не предвидится. В ночь с понедельника на вторник температура воздуха опустилась до –18 градусов.

Напомним, в январе этого года небывалые морозы в США привели практически к полному замерзанию Ниагарского водопада. Несмотря на мороз, туристы добираются сюда, чтобы запечатлеть это историческое событие.  Полностью Ниагарский водопад замерзал в 1848 и 1912 годах. Смотрите видео.
 

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Белостоке участились случаи нападения на белорусских граждан с целью ограбления
05 марта 2014 10:28

В Белостоке участились случаи нападения на белорусских граждан с целью ограбления

Партию уникальных бразильских минералов стоимостью около 1 млрд рублей задержали брестские таможенники
05 марта 2014 10:16

Партию уникальных бразильских минералов стоимостью около 1 млрд рублей задержали брестские таможенники

В Индонезии взорвался склад боеприпасов. Ранены около 30 человек
05 марта 2014 07:08

В Индонезии взорвался склад боеприпасов. Ранены около 30 человек