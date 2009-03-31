Незавершенная работа строителей едва не лишила жизни 10-летнего мальчика

Ребенок забрался на бетонную плиту, которая находилась на неогражденной свалке стройматериалов рядом с котлованом. Конструкция неожиданно съехала в яму и потянула за собой мальчика.

Несчастный случай произошел вечером в Московском районе столицы. 10-летний Вася гулял во дворе, где строители оставили не огражденным вырытый котлован. На краю ямы лежали железобетонные плиты. Место привлекло детвору. И тяжелые, на первый взгляд, конструкции не выдержали испытание легким весом. Плита оказалась неустойчивой, съехала в котлован и потянула на дно ребенка.

Виктор Шелепень, очевидец: «Когда Вася переходил на ту сторону, одной ногой на доску, второй на грязь – там была земля мокрая, опора не выдержала, Вася упал головой в грязь».

Спасти мальчика попытались друзья. Но их весовая категория в несколько раз проигрывала массе бетонной опоры. Ровесники оказались бессильны.

Виктор Шелепень, очевидец: «Мы попробовали самостоятельно сдвинуть её. Но поняли, что не сможем, начали кричать, звать на помощь. С окон начали выглядывать люди. Вызвали скорую».

Машина скорой помощи приехала в считанные минуты. К этому моменту из воды видны были только ноги ребенка. Силами подоспевших спасателей, жильцов и самих врачей удалось сдвинуть бетонный груз. На месте малышу удалось восстановить дыхание. В состоянии клинической смерти ребенка доставили в больницу.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи: «После обследования ребенка поместили в детское нейрореанимационное отделение, где он сейчас и находится в тяжелом состоянии. Пока на аппаратном дыхании. Имеется сотрясение головного мозга, в результате попадания воды в дыхательные пути легочная недостаточность».

Почему котлован, вырытый возле жилого дома, не был даже обозначен, в строительной организации комментировать отказались. Но уже через несколько часов после несчастного случая строительная яма была ограждена. И эта работа над ошибками подтолкнула к предварительным выводам оперативников, прибывших на место трагедии.

Виктор Шелепень, очевидец: «Дети лазили, никто не запрещал, никто не говорил, что это опасная зона».

Жизнь Васи – на волоске. Врачи до сих пор борются за него. Кому же предстоит ответить за случившееся – выяснит следствие.