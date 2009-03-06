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Незаконное производство сливочного масла - в Минском районе

06 марта 2009 15:13
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Цех в посёлке Михановичи обнаружили сотрудники подразделений по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Фрунзенского РУВД. По предварительной информации, злоумышленники использовали низкосортные сорта масла с добавлением растительных жиров. Но выдавали его как сливочное несолёное "Крестьянское" высшего сорта. Далее оно реализовывалось на столичных рынках. Оперативниками изъяты сотни килограммов фальсифицированной продукции. По оценке экспертов, она не соответствует требованиям ГОСТ и для пищи непригодна.
# происшествия

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