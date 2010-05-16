New York Times: Масштабы разлива нефти в Мексиканском заливе могут оказаться гораздо больше, чем утверждает правительство

Ученые обнаружили скопления нефти на глубине Мексиканского залива на месте аварии буровой платформы. Размеры наиболее крупного из них превышают 16 км, а толщина – более 90 метров.

Как пишет газета New York Times, «открытие является явным доказательством того, что масштабы разлива нефти могут оказаться гораздо больше, чем утверждает правительство и компания ВР».



– На глубине залива находится ужасающее количество нефти, схожее с тем, что мы видим на поверхности, – приводит издание мнение исследователя Университета Джорджии Саманты Джой.

Ученые опасаются, что уровень содержания кислорода в воде в слоях с такими нефтяными образованиями, может стать причиной гибели огромного числа живых существ, обитающих в заливе.

Положение усугубляется также разбросом химикатов – дисперсантов, которые должны, по задумке специалистов нефтяной компании, раздробить нефтяные пятна и размыть их в пространстве залива таким образом, что их концентрация не будет столь опасной.

Однако ученые отмечают, что впервые химикаты разбрасываются на таком огромном объеме вытекающей нефти и такой большой глубине – более 1 км, и последствия могут быть «совсем другими, чем планируется», пишет NEWSru.com.