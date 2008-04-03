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Невыполнение правил техники безопасности привело к человеческой трагедии

03 апреля 2008 17:34
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С тяжелейшими травмами в Брестскую областную больницу доставлен рабочий Березовского завода. С переломами обеих рук мастера цеха по производству комбикормов доставили в районную больницу. Поскольку травмы Дмитрий Микитич получил тяжелейшие, то пришлось обратиться за помощью к областным специалистам. Пострадавшему сделали сложнейшую операцию. Об ее успешности, как и о состоянии самого больного врачи пока не говорят.

Для установления причин внештатной ситуации, создана специальная комиссия. Предварительная версия - грубое нарушение правил техники безопасности и несоблюдение должностной инструкции.

В 2008 году это уже второе ЧП на предприятии. Не так давно 46-летняя работница задохнулась под хлынувшим зерном кукурузы. Как установила проверка, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности, а так же технологии хранения зерна.
# происшествия

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