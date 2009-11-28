«Невский экспресс»: хроника событий

Основная версия катастрофы – теракт – подтвердилась.

Поезд «Невский экспресс» выехал из Москвы в 19.30, однако конечной точкой маршрута стал не Санкт-Петербург, а граница Тверской и Новгородской областей. Накануне вечером в 21.25 по московскому времени с рельсов сошли сразу четыре последних вагона. Основная версия — теракт. На месте трагедии специалисты обнаружили небольшую воронку. Кроме того, пассажиры слышали хлопок, похожий на взрыв. Крушение произошло в лесополосе, куда трудно добраться и плохо работает мобильная связь. Почти всю ночь спасатели эвакуировали людей. А теперь приступили к резке искореженных вагонов.

Министр МЧС России, Сергей Шойгу, в ночь на субботу собрал селекторное совещание. По последним данным в аварии погибло почти тридцать человек, около ста — пострадали. Судьба еще 18 пока неизвестна. Однако спасатели не исключают, что под обломками еще могут быть люди.

Татьяна Голикова, министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

На месте катастрофы по данным, которые оттуда приходят, находятся 23 погибших и остающийся на рельсах вагон, который еще не подняли. Количество погибших там не известно. По разным оценкам, от 4 до 7 человек. Официально подтверждена смерть 25 человек. И 19 человек из тех, кто убыл из Москвы этим поездом, мы пока не находим.

Большинство пострадавших – россияне. Однако в списках есть и граждане Финляндии, Италии, а также индийская фамилия. По предварительной информации, белорусов в экспрессе не было. Однако, соответствующий запрос наша сторона уже сделала в компетентные российские органы. Консульские сотрудники посольства находятся в постоянном контакте с правоохранительными структурами России. Генпрокуратура возбудила уголовное дело сразу по двум статьям: «Терроризм» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Сейчас назначена взрывотехническая экспертиза.

Владимир Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги»:

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия, это потребует определённого времени. Наши силы развёрнуты, мы ожидаем разрешения для того, чтобы приступить к эвакуации тех вагонов, которые остались на рельсах, локомотив мы уже поставили на рельсы. После завершения работ в районе воронки приступим к эвакуации вагонов, которые получили максимальные повреждения. Отрабатывается в том числе и версия подрыва. Объективные основания к этому есть.

Выживший в катастрофе:

20 человек вынесли с тяжкими повреждениями, переносили на руках и на пластинах, которые там были. Еще порядка десяти человек с рваными ранами и черепно-мозговыми травмами сами дошли. Три женщины из тех, которых вынесли, умерли. Лежат около вагона. Они были живы, но мы не смогли их перенести, и они умерли.

Около сотни пострадавших находятся в больницах Тверской и Новгородской областей. Еще 15 – в клиниках Санкт-Петербурга. Все они получат компенсацию по 100 тысяч рублей от компании «Российские железные дороги». Семьям погибших выплатят по 500 тысяч.

Сейчас из-за аварии «Невского экспресса» нарушено железнодорожное сообщение. Более шестидесяти поездов изменили маршрут и идут с опозданием на 8-10 часов. В них свыше 27 тысяч пассажиров.

Кстати, эта авария – не первое происшествие с поездом «Невский экспресс». 13 августа 2007 года поезд потерпел аварию, в результате которой пострадали 60 человек. Тогда причиной стал взрыв самодельного устройства, заложенного под железнодорожное полотно.

Как стало известно, позже в районе теракта произошёл еще один взрыв. Сдетонировала шашка. По предварительным данным, этот хлопок не привёл к другим жертвам. Кроме того, есть данные, что подрыв поезда произошёл в районе локомотива, а не 9-го вагона, о чём сообщалось ранее. По инерции состав, а это 14 вагонов и локомотив, протащило на значительное расстояние, но поскольку скорость уже была меньше, два хвостовых вагона в районе разрыва сошли с пути и перевернулись. Именно этим, по мнению спасателей, объясняется большое число погибших и пострадавших.

Сейчас сотрудники милиции составляют фотороботы подозреваемых в причастности к аварии поезда «Невский экспресс». В ходе следствия выяснилось, что в последние несколько дней местные жители видели незнакомых людей. Железнодорожное движение в районе ЧП до сих пор закрыто.