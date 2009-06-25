Невероятный случай исцеления

Случилось это у Зееловских высот под Берлином.
Во время одного из боев над советскими позициями появились вражеские бомбардировщики. Наши зенитчики сразу сбили четырех из них. Остальные запаниковали, стали сбрасывать бомбы куда попало. В тот момент Петр Соловей перевязывал раненому наводчику руку — вместе попали под шальную бомбу. Землей завалило так, что наверху торчали только ноги артиллериста. Начали откапывать наводчика, смотрят — бинт куда-то тянется. Потянули — рука показалась.
Петр Соловей остался жив. 13 суток без сознания был в госпитале. Стал заикаться, практически ничего не слышал и не видел. И так до 1948 года. Врачи ничем не могли помочь.
- А в 1948 году мы в Логойске строили первую центральную телефонную станцию, — с улыбкой рассказывает ветеран. — Когда формировали аккумуляторы, захожу в зарядную и слышу запах: что-то горит. Надел резиновые перчатки, на глаза — защитные очки, взял ключ. И когда накинул его на вторую фазу, закоротило — взрыв, как от гранаты. Очки слетели, я со стремянки — на пол! Стресс, как при бомбежке. Товарищи прибежали, а я не мычу, а кричу: «...Из-за вас чуть не погиб!»
Крикнул и удивился: да я уже могу говорить, а еще и слышу, и вижу! Исцеление пришло. А до этого ходил, как тургеневский Герасим, пишет газета «Рэспубліка».