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Невероятная трагедия произошла в Столбцовском районе

04 февраля 2008 17:58
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В огне погибли молодая женщина и ее двое детей-близнецов.

Звонок на пульт дежурного ближайшей части МЧС поступил в воскресение в 13.57. Через 11 минут на месте ЧП работали 11 спасателей. Артеменко Павел Михалович - глава сейства - единственный кому удалось выжить. Сейчас медики борются за его жизнь.

Местная прокуратура ведет расследование. У правоохранителей две версии: возгорание телевизора и вероятное воспламенение по причине курения. Сегодня известно лишь то, что дом находился в хорошем состоянии. В частности, электропроводка. Она была исправна. Об этом говорят последние проверки.

Да и неблагополучной семью назвать сложно. Дети исправно посещали сад, откуда так же исправно их забирала мама. Близнецов в саду любили. Говорят очень нежными и внимательными были мальчики. Сегодня на их кроватках их любимые игрушки. А любимый воспитатель обещала молиться. Не успели детей крестить, говорит. Кристина Леонидовна обещала окрестить их в своих молитвах. 

# происшествия

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