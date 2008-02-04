Невероятная трагедия произошла в Столбцовском районе

В огне погибли молодая женщина и ее двое детей-близнецов.

Звонок на пульт дежурного ближайшей части МЧС поступил в воскресение в 13.57. Через 11 минут на месте ЧП работали 11 спасателей. Артеменко Павел Михалович - глава сейства - единственный кому удалось выжить. Сейчас медики борются за его жизнь.

Местная прокуратура ведет расследование. У правоохранителей две версии: возгорание телевизора и вероятное воспламенение по причине курения. Сегодня известно лишь то, что дом находился в хорошем состоянии. В частности, электропроводка. Она была исправна. Об этом говорят последние проверки.

Да и неблагополучной семью назвать сложно. Дети исправно посещали сад, откуда так же исправно их забирала мама. Близнецов в саду любили. Говорят очень нежными и внимательными были мальчики. Сегодня на их кроватках их любимые игрушки. А любимый воспитатель обещала молиться. Не успели детей крестить, говорит. Кристина Леонидовна обещала окрестить их в своих молитвах.

