Неудовлетворённый семейной жизнью мужчина бегал обнажённым по улицам Гродно

Новости Беларуси. Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, неудовлетворенность семейной жизнью в сексуальном плане толкнула 40-летнего мужчину из Гродно на мерзкие вещи. Сожительница часто употребляла спиртное, задержанный перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне.



Александр Кизилевич, следователь по особо важным делам Ленинского (г. Гродно) отдела следственного комитета:

Свое мужское достоинство подозреваемый демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером возле домов на Курчатова. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».



По словам задержанного, прогуливаясь по улицам Гродно обнажённым, он, таким образом, снимал напряжение.

Сотрудники правоохранительных органов называют инцидент необычным правонарушением, поскольку на прогулки с «чём мать родила», людей, как правило, толкает чрезмерное употребление спиртного. Так, в августе нынешнего года в Полтаве (Украина) задержан мужчина, который гулял обнажённым по городу.

Как сообщает полтавская милиция, голый 51-летний мужчина был очень пьян, правоохранители заставили его одеться и доставили в милицию. Только спустя несколько часов, когда мужчина смог хоть что-то объяснить, он рассказал, что от него ушла сожительница, и он направился к ее маме на поиски. Окончательно протрезвев, мужчина признал своё поведение омерзительным, обвинив во всем водку, и признался, что теперь не знает, как смотреть в глаза соседям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».