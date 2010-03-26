Неудачливый грабитель попросил жертву не выдавать его маме

Мужчина, попытавшийся ограбить магазин в Солт-Лейк-Сити, попросил кассира не рассказывать о его поступке родителям.

Инцидент произошел рано утром. Юноша подошел к кассе с несколькими покупками и, пока продавец пробивал их, попытался напасть на сотрудника магазина со спины и прижать нож к его шее. Кассир развернулся, ударил грабителя по лицу и повалил его на спину.

Мужчина сказал, что готов оплатить покупки и попросил продавца не вызывать полицию, а затем добавил «не говорите моей маме». После этого грабитель убежал. Кухонный нож, которым он угрожал кассиру, остался в магазине.

Первоначально кассир описывал грабителя как белого подростка, однако из записи, сделанной камерой видеонаблюдения в магазине, полицейские сделали вывод, что это невысокий мужчина-латиноамериканец 20-24 лет, пишет Lenta.ru.